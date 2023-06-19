Подоляк назвал усиление армии Украины единственным путем завершения конфликта
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
В Киеве утверждают, что единственный путь завершения конфликта - это укрепление армии Украины. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, пишет РИА Новости.
По его словам, мира можно добиться только после экономической и политической изоляции России, что приведет к возращению территорий Украине.
Напомним, что правительство России не раз заявляло о готовности к мирным переговорам, однако Киев ввел на это запрет. Ранее в Москве заявили об отсутствии предпосылок для завершения конфликта, поэтому Россия намерена и дальше достигать целей СВО.