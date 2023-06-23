Подоляк обвинил Запад в неудачах украинского контрнаступления

«Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей», – написал Подоляк в соцсетях.