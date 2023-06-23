Подоляк обвинил Запад в неудачах украинского контрнаступления
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в неудачах украинского контрнаступления виноваты страны Запада, затянувшие с поставками вооружения для ВСУ.
«Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей», – написал Подоляк в соцсетях.
В сложившейся ситуации он призвал не рассчитывать на быстрые результаты.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также пожаловался на Запад. В интервью The Telegraph он назвал крупнейшей проблемой контрнаступления недостаточные поставки снарядов.