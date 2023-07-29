Подоляк обвинил западную прессу в подрыве планов ВСУ

По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, утечки информации о планах ВСУ в западной прессе якобы отрицательно влияют на ситуацию в зоне боевых действий. Об этом сообщает украинский телеканал «24».

Он отметил, что пресса снимает сериал, поскольку анонимные источники, по его мнению, перестали быть таковыми.

По мнению Подоляка, непродуманные сообщения становятся результатом того, что Украина «платит гораздо больше цену, чем могла бы».