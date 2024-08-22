Подозреваемого в краже иномарки задержали полицейские в Подмосковье
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Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в краже иномарки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
С заявлением о пропаже машины в правоохранительные органы обратилась жительница Тамбовской области. Она рассказала, что авто было припарковано в селе Орудьево под Дмитровом. Сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.
В результате был задержан местный житель. Выяснилось, что ключи ему передала сама заявительница, чтобы тот отремонтировал машину. Однако злоумышленник угнал транспортное средство.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владелице, а фигуранту избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.