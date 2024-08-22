Подозреваемого в краже иномарки задержали полицейские в Подмосковье

С заявлением о пропаже машины в правоохранительные органы обратилась жительница Тамбовской области. Она рассказала, что авто было припарковано в селе Орудьево под Дмитровом. Сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

В результате был задержан местный житель. Выяснилось, что ключи ему передала сама заявительница, чтобы тот отремонтировал машину. Однако злоумышленник угнал транспортное средство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владелице, а фигуранту избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.