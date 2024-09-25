Подозреваемого в незаконном обороте крупной партии наркотиков задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали 26-летнего жителя Хабаровского края, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленника задержали на выходе из лесополосы возле одного из садовых товариществ в Электрогорске.

В ходе досмотра в рюкзаке у мужчины обнаружили портативную коробку, в которой было спрятано два пакета с запрещенным веществом.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.