Подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на два миллиона рублей задержали в Серпухове

В Серпухове задержали подозреваемого в краже из ювелирного салона. Сумма похищенных изделий составила около двух миллионов рублей.

Как рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленником оказался ранее судимый уроженец Адыгеи, который проживает в Домодедово.

Мужчина уже дал признательные показания. Он также рассказал, что совершал хищения на протяжении нескольких дней: пока продавцы отвлекались на других посетителей, грабитель забирал украшения с витрины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.