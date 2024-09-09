Подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на два миллиона рублей задержали в Серпухове
Фото: [медиасток.рф]
В Серпухове задержали подозреваемого в краже из ювелирного салона. Сумма похищенных изделий составила около двух миллионов рублей.
Как рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленником оказался ранее судимый уроженец Адыгеи, который проживает в Домодедово.
Мужчина уже дал признательные показания. Он также рассказал, что совершал хищения на протяжении нескольких дней: пока продавцы отвлекались на других посетителей, грабитель забирал украшения с витрины.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.