Подозреваемого в поджоге дома задержали в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя города Мга по подозрению в совершении поджога имущества своего знакомого. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

В органы правопорядка обратился 37-летний гражданин с сообщением о том, что 10 августа в поселке Старая Малукса его знакомый разбил окно в его доме и закинул внутрь горящую перчатку. Утверждается, что пламя распространилось не только на жилой дом, но и затронуло гаражное помещение.

По оценке пострадавшего, нанесенный ущерб составил полмиллиона рублей.

В полиции сообщили, что предполагаемый виновник поджога был задержан 8 октября в населенном пункте Старая Малукса. Согласно предварительным данным, мотивом противоправного деяния могла послужить ревность.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицируемое как умышленный поджог.

Ранее сообщалось, что подросток подожгла вышку связи по заданию интернет-мошенников.