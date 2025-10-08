Школьница устроила поджог вышки связи в Петербурге, чтобы получить новый iPhone

В Санкт-Петербурге 12-летняя школьница подожгла вышку сотовой связи, поверив заверениям интернет-мошенников. Подросток рассчитывала получить 300 тыс. руб. на новый iPhone. Об этом сообщает «Газета.ру».

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 12-летнюю школьницу, устроившую поджог телекоммуникационной вышки. По информации МВД, девочка откликнулась на предложение в мессенджере, где неизвестный пообещал ей $3 тыс. за «несложное задание». Этих денег, по ее мнению, хватило бы на покупку новейшего iPhone.

Инцидент произошел на Парашютной улице. Подросток подожгла объект инфраструктуры, после чего с места происшествия скрылась. Прибывшие по вызову очевидцев полицейские оперативно установили и задержали юную поджигательницу. Ее передали отцу, однако семье теперь предстоит возместить значительный материальный ущерб.

Уголовное дело еще не возбуждено, однако в полиции предупредили, что подобные действия могут быть квалифицированы следствием как акт терроризма.

