Подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в «Запорожце» Гоши Куценко, задержали

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в расправе над женщиной, чье мертвое тело было найдено в автомобиле Гоши Куценко. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации SHOT, утром ранее прохожие заметили труп женщины в старом «Запорожце», припаркованном во дворе одного из зданий на Кутузовском проспекте. Выяснилось, что данный автомобиль принадлежит заслуженному артисту Российской Федерации Гоше Куценко. Машина была открыта.

Прибывшие эксперты констатировали, что жертва была убита несколько часов назад. На ее теле обнаружено множество ножевых ранений. В салоне рядом с телом также была найдена использованное средство контрацепции. Личность погибшей пока устанавливается, ей примерно от 30 до 35 лет.

Задержан подозреваемый в преступлении. По информации SHOT, это 30-летний безработный Альберт Абдуллин родом из Казани с множеством судимостей: убийство, изнасилование, разбой, кражи, оскорбление представителей власти, угрозы убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Расследование проводит Следственный комитет, его контролирует прокуратура.

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