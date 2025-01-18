Четверых человек отправили в СИЗО за поджог пункта гумпомощи в Выборге

В Приморске (Ленинградская область) сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх человек. Их подозревают в поджоге, который произошёл 9 января 2025 года. По версии следствия, это было сделано по заданию украинских спецслужб. В результате пожара пострадал пункт сбора гуманитарной помощи, который работал в рамках проекта «Выборгский рубеж». Этот проект был создан Фондом помощи участникам специальной военной операции. Информацию об этом инциденте опубликовала пресс-служба Ленинградского областного суда.

18 января Выборгский городской суд Ленинградской области вынес постановление о заключении под стражу подозреваемых.

«Выборгским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех жителей Выборгского района Ленинградской области, подозреваемых в совершении теракта путем поджога при помощи зажигательной смеси помещения, примыкающего к жилому дому № 39 по пр. Победы Выборга Ленинградской области», — сообщает пресс-служба.

В отношении задержанных начато расследование по факту совершения террористического акта.

По информации, полученной от источника РИА Новости, все задержанные — люди, которые испытывают проблемы с наркотиками. Они пытались найти способ заработать в социальных сетях, но вместо этого столкнулись с человеком, который предложил им участвовать в поджогах. С начала 2025 года они совершили несколько поджогов вышек связи в Выборгском районе области.

Ранее сообщалось, что жителю Севастополя дали 11 лет колонии за подготовку теракта по заданию СБУ.