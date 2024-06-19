Подозреваемых в попытке сбыта наркотиков, а также незаконном хранении оружия задержали в Подольске

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Подольск задержали мужчину и женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ходе отработки полученной оперативной информации полицейскими на ул. Парковой был установлен автомобиль, в котором находились злоумышленники. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружены и изъяты два свертка с кристаллообразным веществом. А уже по месту жительства мужчины оперативниками изъято тринадцать зип-пакетов с аналогичным содержимым, а также два травматических пистолета и девятнадцать патронов.

Отмечается, что по результатам экспертизы один из пистолетов является огнестрельным оружием, изготовленным промышленным способом, а все патронов пригодны для производства выстрелов.

По имеющейся информации, задержанные в одном из мессенджеров получили координаты закладки, расположенной в Мытищах. Наркотики они планировали распространить на территории городского округа Подольска.