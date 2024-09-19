Подозреваемых в серии краж из табачных магазинов задержали в Подольске

В Подольске задержали двух мужчин, которые подозреваются в серии краж из табачных магазинов, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Установлено, что 43-летний и 54-летний злоумышленники вскрыли монтировкой дверь торгового павильона на улице Дружбы и совершили кражу партии товаров более чем на 260 тысяч рублей.

Мужчин задержали в момент попытки совершения очередного преступления. Возбуждены уголовные дела. Фигурантов заключили под стражу.

Злоумышленники заявили, что ранее похищенные товары они перепродали, а деньги потратили на личные нужды.