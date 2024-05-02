Подозреваемых в вымогательстве 300 тысяч рублей задержали в Щелково

Подозреваемых в вымогательстве у местной жительницы 300 тысяч рублей задержали в Щелково. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась женщина в возрасте 53 лет. Она рассказала, что с помощью риелтора купила квартиру, после чего ей позвонили двое мужчин. Незнакомцы представились сотрудниками полиции и заявили, что риелтор получила оплату неправомерно.

Чтобы решить вопрос, мужчины предложили встретиться. Местом встречи стала автозаправка, где злоумышленники потребовали у женщины 300 тысяч рублей, угрожая физической расправой и лишением «незаконно» купленной квартиры. Жительницу отпустили домой при условии, что она отдаст деньги позже. Освободившись, потерпевшая сразу обратилась в полицию.

Злоумышленников задержали. Ими оказались безработные жители Мытищ в возрасте 36 и 42 лет. К правоохранительным органам они не имеют никакого отношения. На мужчин завели уголовное дело, сейчас они под стражей.