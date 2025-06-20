Подозреваемых в вымогательстве и насилии над 18-летней задержали в Москве

В Москве правоохранительными органами задержаны лица, подозреваемые в совершении ряда тяжких преступлений в отношении молодой жительницы столицы, включая вымогательство крупной суммы денег и сексуальное насилие. Информацию об этом предоставили в Главном следственном управлении СКР по Москве.

Согласно материалам дела, злоумышленники незаконно удерживали 18-летнюю девушку в одной из квартир дома, расположенного на улице Молдагуловой. За ее освобождение они требовали от потерпевшей $18 тыс. В период удержания, подозреваемые совершали против нее действия, носящие характер сексуального насилия.

Благодаря совместным усилиям следователей и сотрудников оперативных служб все причастные к данному преступлению были задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на период следствия.

Ранее сообщалось, что житель Кургана в присутствии детей пластиковой трубой убил сожительницу.