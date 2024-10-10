В Одесском портовом комплексе был атакован контейнеровоз, что привело к возникновению пламени высотой более 30 метров, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он добавил, что удар был направлен по контейнеровозу, находящемуся в карантинной зоне порта, и выразил сомнение относительно того, что причиной возгорания могли быть только остатки дронов «Герань».

По его словам, уровень радиации в месте происшествия может сигнализировать о наличии снарядов, содержащих обедненный уран.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о вкладе подпольщиков Одессы в разрушение киевского режима.