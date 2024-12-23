Подполье: по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области нанесен удар
Подполье сообщило об ударе по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области
Фото: [flickr.com]
Как передает РИА Новости, координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по военному аэродрому в Полтавской области Украины.
Он отметил, что в 20:50 22 декабря произошло попадание в действующий аэродром в городе Миргород, расположенном в Полтавской области.
Накануне в этом регионе была объявлена воздушная тревога, и местные новостные источники информировали о взрывах в Глобино.
Ранее сообщалось, что подразделения военного формирования «Восток» установили контроль над населенным пунктом Сторожевое в Донецкой Народной Республике.