ВС РФ нанесли удар в районе вагоностроительного завода в Кременчуге
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Российские войска нанесли удар в районе вагоностроительного завода Кременчуга, расположенного в Полтавской области Украины. Об этом РИА Новости сообщил руководитель николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в той местности ВСУ ремонтировали военную технику, в частности, гусеничный боевой транспорт натовского производства. Также, сообщил Лебедев, на заводе обшивали технику сетками против ударных дронов.
Он отметил, что в направлении завода были заметны кареты скорой медпомощи.
ВС РФ регулярно наносят удар по критической инфраструктуре Украины, а также по заводам и предприятиям, которые занимаются производством и починкой военной техники.
Удары по объектам критической инфраструктуры начались в октябре 2022 года после попытки киевского режима атаковать Крымский мост.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал перестать накачивать Украину оружием для завершения конфликта.