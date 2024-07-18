ВС РФ нанесли удар в районе вагоностроительного завода в Кременчуге

Российские войска нанесли удар в районе вагоностроительного завода Кременчуга, расположенного в Полтавской области Украины. Об этом РИА Новости сообщил руководитель николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в той местности ВСУ ремонтировали военную технику, в частности, гусеничный боевой транспорт натовского производства. Также, сообщил Лебедев, на заводе обшивали технику сетками против ударных дронов.

Он отметил, что в направлении завода были заметны кареты скорой медпомощи.

ВС РФ регулярно наносят удар по критической инфраструктуре Украины, а также по заводам и предприятиям, которые занимаются производством и починкой военной техники.

Удары по объектам критической инфраструктуры начались в октябре 2022 года после попытки киевского режима атаковать Крымский мост.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал перестать накачивать Украину оружием для завершения конфликта.