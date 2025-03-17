По сведениям, полученным от Сергея Лебедева, координатора пророссийского подполья в Николаеве, украинские вооруженные силы формируют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из числа «добровольцев» с целью эвакуации иностранных наемников, оказавшихся в окружении в Курской области, передает РИА Новости.

В качестве мотивации участникам этих групп обещают перспективу получения вида на жительство в Соединенных Штатах Америки. Информацию Лебедев получил от своих источников в регионе.

В конце прошлой недели российские войска предприняли крупномасштабное наступление в Курской области, вернув под свой контроль свыше 1100 км территории, ранее занятой ВСУ.

В числе освобожденных населенных пунктов значатся села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка и Михайловка.

Ранее сообщалось, что ВС России разбомбили ангары с техникой ВСУ в Сумской области.