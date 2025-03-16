В Сумской области были атакованы склады с вооружением и военной техникой Вооружённых сил Украины, о чем рассказал в беседе с РИА Новости Сергей Лебедев, представитель пророссийского подполья в Николаеве.

По словам собеседника агентства, прилет по дислокации ВСУ был зафиксирован в Хотенском районе области.

«<…> Местные жители сообщают о точном попадании в ферму, где в ангарах стояла военная техника. Ангары горят, слышна детонация», — сказал Лебедев.

Также он сообщил, что в Полтавской и Черниговской областях, вероятно, пострадали учебные базы украинских военнослужащих. По его словам, речь может идти о крупном танковом полигоне, который находится на границе с Киевской областью.

«В 21:30 (мск) прилетело в Полтавской области, а в 21:25 — в Черниговской. <…> из Черниговской области пишут, что прилет связан с танками», — указал Лебедев.

Ранее Лебедев сообщил, что в окружение в Курской области попали около 30 офицеров из стран НАТО.