Неудачное контрнаступление ВСУ завершится тем, что Украина потеряет еще значительную часть территории, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис для Judging Freedom.

В ходе наступления Украина истощает свои силы. После их уничтожения Россия нанесет ответный удар свежими войсками, и ВСУ нечем будет его парировать, считает эксперт.

В этом случае Украина может потерять Одессу или Харьков, а при худшем сценарии – оба этих города.

Дэвис указал, что западная подготовка никак не помогла украинским военным, которые продолжают совершать одни и те же ошибки, уничтожая свою армию.