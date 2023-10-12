Подпольно выращивающего коноплю мужчину задержали в городском округе Красноармейск

Подмосковные сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали в городском округе Красноармейск сорокадевятилетнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник в подвале своего дома, расположенного в одном из СНТ, организовал лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений. Для этого мужчина закупил семена, удобрения, тепловые лампы и другое необходимое оборудование.

Так, при осмотре помещения сотрудниками полиции обнаружены и изъяты более ста тридцати кустов растений, двенадцать запаянных пакетов и стеклянная банка с веществом растительного происхождения, электронные весы, а также упаковочный материал.

Согласно заключению проведенной экспертизе, часть изъятого является наркотическим средством из конопли — каннабисом (марихуаной), общим весом более ста граммов. Остальное направлено на экспертизу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья получил одиннадцать лет колонии за убийство девушки из-за ревности.