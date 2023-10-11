Житель Подмосковья получил одиннадцать лет колонии за убийство девушки в подъезде из-за ревности

В подмосковном Солнечногорске 32-летнего местного жителя признали виновным в убийстве 22-летней девушки, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в мае этого года в тамбуре подъезда многоквартирного дома. Между мужчиной и его знакомой случилась ссора на почве ревности. В ходе конфликта он несколько раз ударил девушку ножом. Она скончалась на месте.

В ходе предварительного расследования мужчина признал вину. Следователи и криминалисты проверили показания и допросили свидетелей. Был проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая.

Суд приговорил жителя Солнечногорска к одиннадцати годам колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске росгвардейцы спасли женщину, которую чуть не убил сожитель.