Подпольное производство поддельной икры накрыли в Одинцово

Сотрудники полиции ликвидировали подпольное производство поддельной икры в Одинцово. Об этом в своих соцсетях сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На территории промзоны был обнаружен цех с автоматизированной линией, где производилась поддельная икра. Полицейские изъяли 266 банок без маркировки, более пяти тонн икры в контейнерах, этикетки несуществующих производителей икры. Готовый товар оптом распространяли по столичному региону.

Как показала экспертиза, часть изъятой икры является имитацией. Образцы направили на исследование для определения опасности для здоровья потребителей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.