Подпольщики Николаева раскрыли подробности российского ракетного удара по региону

По их данным, было накрыто как минимум четыре места базирования иностранных наемников.

Ранее появились данные, что в гостиницу «Ингул», куда были поселены наемники из-за рубежа и украинские военнослужащие, было отмечено ракетное попадание. Как оказалось, попаданий было два. Первой прилетела российская ракета, вслед за ней в здание врезалась ракета украинской ПВО. Завалы из обломков разбирали в течение длительного времени.

Вдобавок к этому, еще не менее трех баз получили подобные удары. Одна из ракет прилетела на курорт Коблево, где проживали иностранцы и украинские боевики. В районе базы отдыха «Голубой факел» и отеля «Кристалл» также прогремел взрыв.

«Трупы вывозили почти два дня в тентовых грузовиках на Одессу, их складывали, как мешки с картошкой, друг на друга», - рассказал активист николаевского подполья.

Рассказ подпольщиков привели РИА Новости. Некоторые места, пораженные ракетами, не трогали на протяжении нескольких часов, поскольку опасались повторных прилетов. Из-за этого потери личного состава у наемников сильно увеличились, поскольку раненые очень быстро переходили в разряд умерших от ран.