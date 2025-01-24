Российские военные в результате продвижения вперед очистили от противника село Тимофеевка, которое находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили Тимофеевку», — указали военные журналистам.

Данное ведомство также привело сведения об успехах за последнюю неделю. Было освобождено девять населенных пунктов. По всей полосе боевого соприкосновения удалось уничтожить не менее 9 тыс. военнослужащих украинской армии. ПВО сумела перехватить 752 вражеских беспилотника, 17 реактивных снарядов HIMARS, а также пять бомб Hammer. По военным аэродромам, а также газо-энергетической инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины, было нанесено восемь мощных ударов.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сумела сбить 121 вражеский дрон на протяжении одной ночи. Их перехватили над 13 регионами РФ. Это стало самым мощным воздушным налетом ВСУ на Россию в 2025 году.