На территорию РФ за ночь совершили самую крупную атаку БПЛА в 2025 году

Министерство обороны России сообщило , что в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в 13 регионах страны. Это стало самым масштабным нападением вне зоны проведения специальной военной операции с начала 2025 года.

Из этого числа 37 дронов были сбиты над Брянской областью, 20 — над Рязанской, 17 — над Курской и еще 17 — над Саратовской областью.

Кроме этого, в Ростовской области удалось сбить семь БПЛА, по шесть — в Московской и Белгородской областях, три — в Воронежской, два — в Тульской, Орловской и Липецкой областях, а также один над Крымом и один над Москвой.

Ранее сообщалось, что в Московской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.