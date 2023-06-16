Подростка на Кубани арестовали за подготовку террористического акта

В его отношении уже возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершении теракта. Им занимается региональное Следственное управление. По мнению следствия, подросток с апреля по май этого года вынашивал планы сжечь общеобразовательное учреждение для того, чтобы устрашить местных жителей. Для этих целей он самостоятельно изготовил зажигательную смесь, и начал конструировать огнестрельное оружие. Его деятельность была пресечена правоохранителями. Об этом сообщило ТАСС.

Все оперативное сопровождение и необходимое содействие по делу оказывается сотрудниками Федеральной службы безопасности Краснодарского края.