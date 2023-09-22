Подростка в Хабаровском крае похитили и избили за карточные долги его отчима

Мальчика силой увезли в укромное место и там били палкой и истязали электрошокером. Его заставляли связаться с семьей и напомнить отчиму, что тот когда-то проиграл в карты 5 миллионов рублей и так и не отдал их.

15-летнего ребенка украли по дороге из школы. Ему накинули на лицо тряпку с каким-то веществом, в результате этого он уснул. Затем его вывезли в неизвестное место, где несколько часов издевались над ним. Его отчим якобы проиграл большую сумму денег, пока находился в местах лишения свободы, и похищением подростка ему решили напомнить о долге.

Об этом сообщили РИА Новости. Они же привели заявление регионального управления Следственного комитета.