Подростка в Хабаровском крае похитили и избили за карточные долги его отчима
Фото: [© Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Мальчика силой увезли в укромное место и там били палкой и истязали электрошокером. Его заставляли связаться с семьей и напомнить отчиму, что тот когда-то проиграл в карты 5 миллионов рублей и так и не отдал их.
15-летнего ребенка украли по дороге из школы. Ему накинули на лицо тряпку с каким-то веществом, в результате этого он уснул. Затем его вывезли в неизвестное место, где несколько часов издевались над ним. Его отчим якобы проиграл большую сумму денег, пока находился в местах лишения свободы, и похищением подростка ему решили напомнить о долге.
Об этом сообщили РИА Новости. Они же привели заявление регионального управления Следственного комитета.
«Принимаются все меры к установлению лица, причастного к совершению преступления», - заверили правоохранители.