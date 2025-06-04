Подростка задержали за попытку поджога локомотива в Кузбассе

В Кузбассе стражи порядка задержали 16-летнего юношу, готовившегося совершить поджог тепловоза. Информацию об этом предоставили в Сибирском управлении транспортной полиции.

Поимка несовершеннолетнего произошла в ходе реагирования на сообщение о странном человеке, замеченном на пешеходном мосту над путями на станции Прокопьевск.

При досмотре рюкзака задержанного сотрудники Беловского линейного отдела МВД обнаружили бутылку с воспламеняющейся жидкостью, маску-балаклаву и другие улики, указывающие на подготовку к противоправному деянию. Следствие установило, что поджог локомотива подростку «заказали» через один из интернет-мессенджеров, пообещав денежное вознаграждение за выполнение.

Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета РФ инициировало уголовное производство по факту подготовки к террористическому акту. На период проведения следственных мероприятий в отношении подростка избрана мера пресечения в форме заключения под стражу.

Транспортная полиция совместно с региональным управлением ФСБ проводят оперативные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств предотвращенного преступления и выявления возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку поджога железной дороги в Приморье по заданию Украины.