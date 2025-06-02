ФСБ пресекла попытку поджога железной дороги в Приморье по заданию Украины

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю предотвратили диверсию на участке железной дороги в регионе. Двое молодых людей были задержаны за попытку поджога релейных шкафов по заданию, полученному от украинской стороны. Об этом информирует пресс-группа регионального управления ведомства.

Выяснилось, что двое молодых людей в возрасте 19 лет, проживающие в Приморском крае, выполняли задание, полученное от украинских спецслужб, в надежде на получение значительного денежного вознаграждения.

«Пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги. Установлено, что двое 19-летних жителей Приморского края совершили действия, направленные на поджог железнодорожных релейных шкафов на территории Приморского края», — сообщили в УФСБ.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение по части 2 статьи 281 УК РФ, пункт «а», которая предусматривает ответственность за диверсионную деятельность. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста и нахождения в следственном изоляторе на время следствия.

В сообщении силового ведомства также отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской и Курской областях.