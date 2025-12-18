Подросткам грозит до восьми лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве

В Брянской области завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Материалы в отношении 16-летнего жителя Тюмени и 15-летнего жителя Челябинска направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в управлении СКР по региону.

Молодым людям инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Санкция данной статьи предполагает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

По установленной следствием версии, вечером 16 сентября подростки, движимые хулиганскими побуждениями, договорились совершить ложный вызов. В интернете они нашли персональные данные одного из жителей Брянской области, чтобы представиться его именем. Для звонка в дежурную часть УМВД России по Брянской области они использовали специализированную компьютерную программу для интернет-звонков, маскируя исходящий номер под иностранный.

Сообщение о минировании одного из крупных административных зданий в Советском районе Брянска оказалось ложным. Проведенная силами безопасности проверка не выявила на объекте каких-либо взрывных устройств или признаков подготовки к теракту.