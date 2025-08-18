Подростки избили соратника «Русской общины» на Алтае
Фото: [unsplash.com]
В Алтайском крае группа несовершеннолетних совершила нападение на члена «Русской общины». Видеозапись, сделанная пострадавшим, опубликовали в телеграм-канале указанного движения.
Как утверждает пострадавший, инцидент произошел в городе Рубцовске, где группа подростков вела себя неподобающим образом по отношению к женщинам. После того, как мужчина сделал им замечание, подростки переключили свою агрессию на него.
Во время избиения они выкрикивали угрозы и заявляли, что «будут резать русню», а также о том, что им не страшны представители общественных организаций.
По информации «Русской общины», после инцидента состоялась встреча пострадавшего с родственником одного из нападавших. Этот человек потребовал от пострадавшего отозвать заявление, поданное в правоохранительные органы, и угрожал ему в случае отказа.
