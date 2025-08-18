Подростки избили соратника «Русской общины» на Алтае

Как утверждает пострадавший, инцидент произошел в городе Рубцовске, где группа подростков вела себя неподобающим образом по отношению к женщинам. После того, как мужчина сделал им замечание, подростки переключили свою агрессию на него.

Во время избиения они выкрикивали угрозы и заявляли, что «будут резать русню», а также о том, что им не страшны представители общественных организаций.

По информации «Русской общины», после инцидента состоялась встреча пострадавшего с родственником одного из нападавших. Этот человек потребовал от пострадавшего отозвать заявление, поданное в правоохранительные органы, и угрожал ему в случае отказа.

Ранее сообщалось, что в Питере зумеры избили пожилого мужчину из-за схожести с Лениным.