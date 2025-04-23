Подростки избили водителя автобуса и распылили в него перцовый газ в Приморье

В Покровском парке Владивостока водителя автобуса избили подростки. Они вдобавок распылили ему в лице перцовый газ из баллончика. Об этом сообщило в своем телеграм-канале управление Следственного комитета по Приморскому краю.

В Следком поступило заявление от водителя автобуса. Мужчина утверждает, что в Покровском парке Владивостока ему нанесли побои, а затем в лицо распылили газ из перцового баллончика. Все это, по его словам, сделали подростки. Правоохранители уже приступили к доследственной проверке.

«Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению противоправных действий. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что в одной из московской школ был уволен директор. Причиной такого кадрового решения стало избиение одного из учеников другими подростками. Двое школьников жестоко избили восьмиклассника за неформальный вид. Мальчика отправили в нокаут, также ему сломали челюсть.