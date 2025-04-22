Директора школы в Москве уволили после избиения ребенка до потери сознания
Директора московской школы, где ребенка избили из-за неформального вида, уволили
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Департамент образования и науки города Москвы в телеграм-канале сообщил об увольнении директора школы № 2120, где ученики жестоко избили подростка.
Десятки семей собрались у школы в Новой Москве, чтобы выразить свою позицию по инциденту с учениками. Многие выступили за увольнение директора. В итоге Департамент образования столицы согласился убрать с должности руководителя учреждения.
«Завтра состоится встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой будет разработан план по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в школе», — уточняет ведомство.
Напомним, по факту избиения в школе было возбуждено уголовное дело по статье о «хулиганстве». Установили, что двое учеников жестоко избили восьмиклассника за неформальный вид. По данным Baza, мальчика отправили в нокаут. Также ему сломали челюсть.
Ранее сообщалось, что преподаватель приняла участие в избиении студента в Волгограде.