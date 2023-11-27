Подростки расстреляли охранников ТЦ в Химках из-за замечания

В Подмосковье задержали двоих пятнадцатилетних подростков, которые расстреляли охранников торгового центра из пневматического пистолета. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

Инцидент случился в ТЦ «Мега-Химки» в воскресенье. По информации издания, несовершеннолетние нецензурно выражались, и, скорее всего, были в нетрезвом состоянии. Охранники сделали подросткам замечание, после этого один из мальчиков достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

Стрелка и его приятеля оперативно задержали. Они добровольно сдали оружие. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске задержали местного жителя, который открыл стрельбу по окнам жилой многоэтажки.