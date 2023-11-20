Мужчина открыл стрельбу по окнам жилого дома в Подольске, злоумышленника задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину 2001 года рождения, который открыл стрельбу по окнам жилого дома в подмосковном Подольске.

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей областного главка МВД Татьяна Петрова, в дежурную часть о происшествии рассказали местные жители. Полицейские оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника. У него также изъяли пневматический пистолет.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту травмирования двенадцатилетней девочки в картинг-центре.