Мужчина открыл стрельбу по окнам жилого дома в Подольске, злоумышленника задержали
Задержан мужчина, устроивший стрельбу по окнам жилых домов в Подольске
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Сотрудники полиции задержали мужчину 2001 года рождения, который открыл стрельбу по окнам жилого дома в подмосковном Подольске.
Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей областного главка МВД Татьяна Петрова, в дежурную часть о происшествии рассказали местные жители. Полицейские оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника. У него также изъяли пневматический пистолет.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту травмирования двенадцатилетней девочки в картинг-центре.