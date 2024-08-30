Подростки толпой избили сверстника на детской площадке в Одинцово

Полицейские возбудили уголовное дело после избиения подростка 2008 года рождения в Одинцово, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Все произошло в начале недели на детской площадке. По предварительным данным, двое несовершеннолетних поссорились, а после этого начали драться, один из подростков распылил на оппонента перцовый баллончик, после чего подошла другая группа подростков и нанесла потерпевшему увечья.

Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Дело возбуждено по статье «Побои». Все участники драки уже установлены и опрошены в присутствии законных представителей.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья скончался мужчина после драки с приятелем.