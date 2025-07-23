Подростки устроили драку с пассажирами в уфимском автобусе

В Уфе зафиксирован инцидент в автобусе, где группа подростков вступила в конфликт с пассажирами. Видеозапись происшествия обнародовал портал UFA1.RU.

По свидетельству очевидцев, поведение подростков было вызывающим и агрессивным. Сообщается, что они громко сквернословили в автобусе и игнорировали попытки пассажиров и водителя утихомирить их.

Изданию сообщили, что одна из школьниц напала на женщину, а когда другие пассажиры вступились, завязалась драка. Один из свидетелей произошедшего отметил, что в потасовке участвовали мужчины и подростки, которые не выбирали выражений.

На кадрах видно, как несовершеннолетние нападают на пассажиров, которые в ответ вынуждены защищаться.

Автор видео выразил мнение, что подобные ситуации происходят не впервые, и высказал надежду на то, что общественное внимание к проблеме или осознание родителями поведения их детей поможет изменить ситуацию. Он предположил, что посредством огласки можно повлиять на поведение подростков в общественных местах.

Ранее сообщалось, что охранники избили школьников после концерта рэпера Славы КПСС в Санкт-Петербурге.