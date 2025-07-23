Охранники избили школьников после концерта рэпера Славы КПСС в Санкт-Петербурге

Двое неадекватных охранников, которые работали на концерте рэпера Славы КПСС в Санкт-Петербурге, сразу после выступления избили трех человек, среди которых были несовершеннолетние. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По утверждению свидетелей ЧП, двое сотрудников службы охраны, которые находились на концерте музыканта, вели себя явно неадекватно. Они выражали желание с кем-нибудь подраться. После завершения мероприятия они стали расталкивать расходящуюся толпу, а затем вцепились в двух подростков.

«Кинули их на асфальт и начали бить по лицу. Попало и еще одному парню, который пытался заступиться», — указал микроблог.

После этого, по словам очевидцев, избитых втолкнули назад в клуб Roof Place, где до этого проводился концерт. Когда люди стали спрашивать, за что избили школьников, им ответили, что те якобы нецензурно выражались и вообще плохо себя вели. После этого к месту инцидента вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что организаторы концерта участницы «Женского стендапа» Кати Котофеевой отменили ее сольное выступление из-за поступивших угроз произвести взрыв во время концерта. Полиция осмотрела как само здание, так и прилегающую к нему территорию, но ничего опасного не обнаружила.