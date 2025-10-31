За поджог релейных шкафов на железной дороге: жителю Нижегородской области дали 12 лет колонии

Житель Нижегородской области был осужден на 12 лет лишения свободы за террористический акт. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Приволжская транспортная прокуратура.

По версии следствия, мужчина решил совершить теракт из-за того, что являлся противником проведения специальной военной операции. Он в июне 2024 года устроил поджог релейных шкафов на Горьковской железной дороге, между станциями Жолнино и Дзержинск. Его дело рассматривал суд Нижнего Новгорода.

«Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока наказания — в исправительной колонии строгого режима», — указали правоохранители.

