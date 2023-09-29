Подросток из Амурской области «заминировал» все школы Барнаула

Шестнадцатилетний юноша сделал ложное сообщение о минировании учебных учреждений, и его уже разыскали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Он в августе этого года отправил электронное письмо, в котором было написано, что в Барнауле во всех общеобразовательных учреждениях заложены взрывные устройства.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю установлен житель г. Зея Амурской области 2007 года рождения», - заявили по этому поводу сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ.

Их слова привело ТАСС. Мальчик уже признался в содеянном. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.