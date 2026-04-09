В Донецкой народной республике суд заключил под стражу несовершеннолетнего учащегося, обвиняемого в совершении террористического акта на железнодорожном перегоне Харцызск — Иловайск. Как сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона, подростку избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ему вменяется статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам следствия, молодой человек вступил в переписку с неустановленным куратором и за денежное вознаграждение согласился выполнить противоправное задание. В течение января и февраля текущего года он вместе с сообщниками осуществил поджог одиннадцати объектов транспортной инфраструктуры на указанном перегоне, после чего предпринял попытку скрыться. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности остальных участников преступной группы.