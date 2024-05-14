Подросток погиб от удара током между вагонами электрички в Подмосковье

Подросток 2011 года рождения погиб от удара током в межвагонном пространстве электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП случилось накануне между остановочным пунктом «Машиностроитель» и станцией «Ногинск», уточнили в ведомстве. От полученных травм ребенок скончался до приезда медиков. Возбуждено уголовное дело.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что тринадцатилетний школьник погиб под колесами электропоезда на подмосковной станции «Ивантеевка-1».