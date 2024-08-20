Подросток погиб от удара током между вагонами на подмосковной станции
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В Подмосковье устанавливают обстоятельства гибели подростка 2008 года рождения. Его тело нашли между вагонами поезда на станции «Монино».
Трагедия случилась в минувшую субботу вечером, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Экспертиза показала, что смерть наступила от воздействия электричества. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, также назначен ряд экспертиз.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводятся допросы очевидцев.
Ранее сообщалось, что в Московской области женщину зажало между электричкой и платформой.