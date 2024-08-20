Подросток погиб от удара током между вагонами на подмосковной станции

В Подмосковье устанавливают обстоятельства гибели подростка 2008 года рождения. Его тело нашли между вагонами поезда на станции «Монино».

Трагедия случилась в минувшую субботу вечером, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Экспертиза показала, что смерть наступила от воздействия электричества. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, также назначен ряд экспертиз.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводятся допросы очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Московской области женщину зажало между электричкой и платформой.