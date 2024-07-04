На подмосковной станции «Красково» женщину зажало между электричкой и платформой, сообщает «МК: срочные новости» .

По информации издания, инцидент произошел сегодня. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно. Также уточняется, что на место выехали медики.

Других подробностей случившегося не приводится. Официальных комментариев по поводу данного ЧП пока не поступало.

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