Женщину зажало между электричкой и платформой на станции в Подмосковье — СМИ
МК: женщину зажало между электричкой и платформой на станции в Подмосковье
Фото: [t.me/mk_srochno]
На подмосковной станции «Красково» женщину зажало между электричкой и платформой, сообщает «МК: срочные новости».
По информации издания, инцидент произошел сегодня. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно. Также уточняется, что на место выехали медики.
Других подробностей случившегося не приводится. Официальных комментариев по поводу данного ЧП пока не поступало.
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