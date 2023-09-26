«Задыхался и начал бредить»: в Одинцово школьник умер из-за резкого повышения температуры

По информации издания, ребенок умер ночью в своей комнате. В это время с ним рядом находились родители, они вызвали скорую, но спасти юношу не удалось.

Известно, что в последнее время мальчик не ходил в школу, чтобы не заболеть во время обострения сезонных заболеваний, однако у него все же начался кашель и появилась температура. Когда она поднялась до тридцати восьми градусов, школьник начал задыхаться и бредить.

По предварительным данным, подросток умер от остановки сердца. Точная причина смерти станет известна после вскрытия. По данным журналистов, у школьника не было хронических заболеваний.

В соцсетях знакомые семьи поделились, что шестнадцатилетний юноша учился на отлично, не употреблял алкоголь и не курил, а также регулярно посещал тренажерный зал.

Ранее сообщалось, что девятилетний школьник попал в больницу после нападения на него алабая в подмосковном Дмитрове.