«Задыхался и начал бредить»: в Одинцово школьник умер из-за резкого повышения температуры
Mash: в Одинцово подросток умер из-за резкого повышения температуры
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Шестнадцатилетний подросток скончался из-за резкого повышения температуры при ОРВИ, сообщил Mash.
По информации издания, ребенок умер ночью в своей комнате. В это время с ним рядом находились родители, они вызвали скорую, но спасти юношу не удалось.
Известно, что в последнее время мальчик не ходил в школу, чтобы не заболеть во время обострения сезонных заболеваний, однако у него все же начался кашель и появилась температура. Когда она поднялась до тридцати восьми градусов, школьник начал задыхаться и бредить.
По предварительным данным, подросток умер от остановки сердца. Точная причина смерти станет известна после вскрытия. По данным журналистов, у школьника не было хронических заболеваний.
В соцсетях знакомые семьи поделились, что шестнадцатилетний юноша учился на отлично, не употреблял алкоголь и не курил, а также регулярно посещал тренажерный зал.
Ранее сообщалось, что девятилетний школьник попал в больницу после нападения на него алабая в подмосковном Дмитрове.