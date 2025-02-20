Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому под Красноармейском, в результате погиб 14-летний мальчик. Об этом сообщил ТАСС.

Красноармейск только в середине января освободили из-под контроля украинской армии. Теперь ВСУ регулярно наносят удары по этому населенному пункту, об этом рассказывают беженцы. По итогам одного такого удара погиб 14-летний подросток.

«Он у окна стоял, когда подлетел украинский дрон и влетел в окно. Мальчик погиб», — указали журналистам.

Беженцы утверждают, что украинские дроны целенаправленно охотятся за мирными жителями. Они бьют по тем местам, где из печей отопления идет дым. Дом соседки как раз отапливался, в нем разожгли печь. Это сразу привело к удару с воздуха.

Ранее сообщалось, что российским дежурным средствам ПВО удалось перехватить четыре украинских беспилотника ночью на 20 февраля. Их нейтрализовали над Республикой Крым, а также Брянской областью.