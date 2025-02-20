В Брянской области и Крыму перехватили четыре БПЛА за ночь

Средства противовоздушной обороны в ночь на 20 февраля сбили над Республикой Крым и Брянской областью четыре неприятельских БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, слова его представителей привел ТАСС.

Всего на протяжении ночи на 20 февраля над двумя российскими регионами было сбито четыре вражеских дрона.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО: три БПЛА — над территорией Республики Крым, и один БПЛА — над территорией Брянской области», — указали в военном ведомстве.

За сутки до этого, в ночь на 19 февраля, военнослужащим ВС РФ удалось перехватить девять беспилотников ВСУ над российской территорией. Их сбили над акваторией Черного моря, Брянской и Тульской областями, а также Республикой Татарстан.