Подросток погиб после наезда машины в Одинцово

В Одинцово автомобилист сбил насмерть подростка, рассказали в ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел на Можайском шоссе в селе Акулово.

По дороге следовал мужчина 1961 года рождения, находившийся за рулем Chevrolet. На двадцать восьмом километре трассы он сбил мальчика 2015 года рождения. Ребенок без взрослых перебегал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

Ребенка госпитализировали с травмами. Однако, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.