Одиннадцатилетний подросток получил серьезные травмы на территории одного из спорткомплексов в Московской области, сообщает «Подмосковье № 1».

По данным журналистов, мальчик пришел на скейт-стадион, чтобы пофотографировать друга, но когда доставал мобильный телефон, случайно выронил банковскую карту.

Уточняется, что карта закатилась под трибуны, когда подросток попытался ее достать, то оказался прижат «уехавшим» в стену шлагбаумом.

По информации издания, ребенок потерял зрение, получил травму уха и перелом височной кости. Официальных комментариев по поводу данного происшествия пока не поступало.